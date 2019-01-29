Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году

В 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе форума "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем", передает корреспондент УНН. "В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Не имеет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по вступлению Украины в НАТО", - заявил Глава государства.

По его словам, такие амбициозные планы пока звучат слишком оптимистично, однако скептики тоже не верили в то, что Украина получит безвизовых с ЕС в условиях кризиса.



При этом он добавил, что количество владельцев биометрических паспортов уже превысила 12 млн украинцев, поэтому граждане страны могут свободно путешествовать в Евросоюз.