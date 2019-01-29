Порошенко идет на выборы как самовыдвиженец

Порошенко идет на выборы как самовыдвиженец

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец. "Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями, вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после этого заявления участники форума встали и некоторое время слушали президента, аплодируя стоя.

П.Порошенко подчеркнул, что просит у избирателей мандата на то, "чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир".

Глава государства подчеркнул, что намерен "завершить строительство сильного успешного государства, которое способно обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца".

"Завершая 5-летнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Евросоюз и НАТО, курса на преобразование Украины в большую успешную страну счастливых людей", - подытожил он.

Таким образом, П.Порошенко идет на выборы президента как самовыдвиженец. Выборы пройдут 31 марта.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты шоумен Владимир Зеленский, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская.