Порошенко идет на выборы как самовыдвиженец

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец. "Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями, вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после этого заявления участники форума встали и некоторое время слушали президента, аплодируя стоя.



П.Порошенко подчеркнул, что просит у избирателей мандата на то, "чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир".



Глава государства подчеркнул, что намерен "завершить строительство сильного успешного государства, которое способно обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца".



"Завершая 5-летнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Евросоюз и НАТО, курса на преобразование Украины в большую успешную страну счастливых людей", - подытожил он.



Таким образом, П.Порошенко идет на выборы президента как самовыдвиженец. Выборы пройдут 31 марта.



На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.



Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.



Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.



ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.



Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты шоумен Владимир Зеленский, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская.

