Порошенко раскритиковал предложенную Тимошенко форму правления канцлерского типа

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложенную кандидатом в президенты, лидером партии ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко парламентскую форму правления канцлерского типа.



"Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и, по сути, однопартийным парламентом. Кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционным способом принятие новой Конституции в обход Верховной Рады", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.



Президент также отметил, что в этом проекте нет упоминаний о Национальном антикоррупционном бюро Украины и других антикоррупционных органах.



"Быть популистом – это значит врать людям, обманывать их и обрекать на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине", - выразил мнение П.Порошенко.



Как сообщалось, 5 июня 2018 года лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа. "Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Ю.Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.



21 сентября Ю.Тимошенко вновь озвучила инициативу закрепления в новой Конституции Украины переход от президентской к парламентской форме правления с всенародно избираемым главой правительства.

