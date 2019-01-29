Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти, - политолог

Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий ,комментируя новость на РБК с комментарием Андрея Геруса, что цена на газ подняли в интересах Ахметова.

"Феерическая версия. Уже три года все знают, что цена на газ меняется по требованию Международного валютного фонда. И это является принципиальным условием МВФ для выделения кредитных траншей. Поэтому," писатели "с РБК могли бы пойти дальше и вообще сделать заголовок типа -" МВФ работает в интересах Ахметова ".



По словам политолога, такие заявления и новости являются целенаправленными попытками дискредитировать власть.

"Для чего этот трэш разгоняется? Как политтехнолог, вижу в этом попытки максимально деморализовать общество, создать атмосферу тотальной измены, недоверия к власти. Для этого игнорируются рациональные факты и аргументы, инфополе насыщается заведомо абсурдными утверждениями. Происходит это накануне выборов. Дискредитация власти - это условие прихода к власти более лояльных Кремлю президента, парламента и затем правительства ", - пишет он.



Напомним, информационное агентство РБК-Украина создано в 2005 году в сотрудничестве с Росбизнесконсалтинг (РБК, Россия).