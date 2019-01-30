Исследователи выявили опасные супербактерии на крайнем севере

Эксперты констатируют: в мире активно распространяются бактерии, имеющие множественную устойчивость к антибиотикам. Как передает "Naked Science", недавно гены устойчивости к антибиотикам были выявлены у почвенных микроорганизмов, обитающих далеко за полярным кругом. Что важно, эти гены передаются между разными штаммами и даже видами патогенов.



В частности, беспокойство ученых вызывает ген blaNDM-1. Он может сделать бактерию устойчивой к широкому спектру лекарств, включая карбапенемы (антибиотики последней линии защиты). Впервые об этом гене заговорили в 2008 году (патоген с этим геном нашли в одной из индийских клиник). Через два года патогены с этим геном уже обнаружили в воде в Дели. А теперь эксперты нашли blaNDM-1-положительные микробы в приполярных регионах.



Бактерии с геном устойчивости выделили из почвы на архипелаге Шпицберген. Стоит отметить, что у бактерий из образцов ученые выделили в общей сложности более 130 генов резистентности, которые охватывают все существующие классы антибиотиков. Ген blaNDM-1 был в 60% проб. Возможно, патогены попали на архипелаг с перелетными птицами.

