Если Лондон останется в Таможенном союзе, страховочный план не нужен - Верхофстадт

Глава группы по Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт заявил в среду, что лучший способ избежать страховочного плана в Brexit, это сохранение Великобританией Таможенного союза с ЕС.



"Мы сами не хотим, чтобы страховочный план применялся. Мы сами не хотим, чтобы он использовался. Это гарантия. Но это зависит от того, как сложатся будущие отношения. Если будущие отношения предполагают Таможенный союз, все будет совершенно иначе", - приводит слова Г.Верхофстадта британское издание Guardian.



Он выразил надежду, что в результате межпартийных дискуссий лейбористов и консерваторов, между Терезой Мэй и Джереми Корбином появится предложение, которое будет поддержано большинством в Палате общин.



Говоря о возможном продлении действия 50-й статьи Лиссабонского договора, он напомнил, что соответствующая поправка была отклонена.



"Эта поправка была отклонена. И я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы продлить этот процесс, потому что это создает большую неопределенность для бизнеса и граждан", - сказал Г.Верхофстадт.



Во вторник британский парламент отклонил целый ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана" поддержал большинством из 317 голосов против 301.



Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы на альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткого варианта.



"Страховочный план" по Ирландии подразумевает, что, если ЕС и Великобритания не смогут согласовать торговое соглашение, которое оставит открытой границу между Ирландией и Северной Ирландией, то обе стороны на некоторое время все равно сохранят единую таможенную территорию. В результате на территорию Великобритании продолжат распространяться некоторые таможенные меры ЕС, но это не устраивает многих британских парламентариев.

