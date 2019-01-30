Facebook тайно платил пользователям

Facebook тайно платит пользователям 20 долларов в месяц (около 1,4 тысячи рублей) за использование VPN под названием Facebook Research, которое позволяет за ними шпионить, пишет TechCrunch.



Издание выяснило, что в 2016 году компания предложила установить приложение для iOS и Android клиентам в возрасте от 13 до 37 лет. Facebook называет целью программы исследование аудитории, однако TechCrunch уверено, что соцсеть пошла на шпионаж, поскольку «отчаянно нуждается в данных о своих конкурентах».



С помощью Facebook Research компания получает почти неограниченный доступ к личным данным клиентов: фото, видео, истории поиска в интернете, скачанным приложениям на смартфоне, личным сообщениям в социальных сетях, электронным письмам, геолокации.



Эксперты отмечают, что действия Facebook могут обострить отношения между соцсетью и Apple, поскольку Facebook Research нарушает правила платформы iOS. Отмечается, что глава компании Тим Кук неоднократно критиковал практику сбора данных Facebook. В августе 2018 года Apple уже удаляла из App Store другой VPN-сервис от Facebook — Onavo, который также собирал почти все данные со смартфона пользователей. Facebook Research использует часть кода Onavo.

