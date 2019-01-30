Дело Савченко передано в Славянский суд – сестра

Дело внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, передано в Славянский суд Донецкой области, сообщила ее сестра Вера Савченко.



"Как я и подозревала, чекисты бросили дело Надежды в Славянский суд, и теперь разрешения на свидание, и нотариусу в том числе, нужно брать только у "славянского судьи"", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



Как сообщалось, 1 августа 2018 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.



Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



20 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева обязал Н.Савченко и ее защитников ознакомиться с материалами дела до 19 января 2019 года включительно, после чего дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.



Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.



21 января 2019 года В.Рубану вручили обвинительный акт, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

