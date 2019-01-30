Мадуро посоветовал империалистам подождать

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не собирается проводить новые президентские выборы ранее 2025 года, несмотря на ультиматум ЕС.



Мадуро подчеркнул, что выборы проводились легитимно и с соблюдением всех конституционных норм. Требование стран ЕС провести новое голосование он считает проявлением неоколониализма. «Но кто они такие, чтобы решать здесь? Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. (...) Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года», — сказал президент.



27 января на заседании Совета Безопасности ООН представитель Венесуэлы официально отверг ультиматум стран ЕС. Заседание проходило по предложенной США повестке. Россия настаивала на обсуждении иностранного вмешательства в дела Каракаса, ее поддержали Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.



26 января Франция, Германия и Испания заявили, что президент Мадуро обязан в ближайшее время провести повторные «свободные, открытые и демократические» выборы, иначе они признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо главой страны. Позже ультиматум поддержала Великобритания.



Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны 23 января на фоне массовых акций протеста. Его сразу признали США, а также Канада и большинство стран Латинской Америки. Россия, Иран, Белоруссия, Мексика и Турция считают Мадуро легитимным главой государства.

