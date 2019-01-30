Ученые создали вакцину против рака, но им не верят

В Израиле ученые из фармацевтической компании утверждают, что создали универсальное лекарство от рака. Но работу специалистов поддают сомнению и острой критике британские эксперты. Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Израильские ученые из компании Accelerated Evolution Biotechnologies якобы совершили прорыв в современной медицине. Они создали вакцину против рака, фактически без побочных эффектов и противопоказаний. Она эффективна на любых стадиях развития болезни.



Лекарство состоит из специальных пептидов, содержащих активное действующее вещество. Оно обволакивает раковые клетки и выводит их из организма. Этот метод является универсальным, действенным и простым, и позволяет отказаться от химиотерапии.



Заявление израильских ученых поддают сомнению специалисты из Британии. Они утверждают, что эффективность лекарства значительно преувеличена, а результатов единственного исследования на мышах, до сих пор никто не видел.

