Минфин разместил облигаций на рекордную сумму

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма во вторник, 29 января, привлекло в госбюджет 18,3 миллиарда гривен. Об этом говорится в данных на сайте министерства.



Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 91, 154, 161, 280, 364 дня со средневзвешенной доходностью 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% годовых, соответственно.



Суммы размещения - 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд грн, 0,175 млрд грн.



При этом Минфин отказался размещать ценные бумаги на 1666 дней под 17-18%.



Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 22 дня на 285,6 млн долларов под 6,25% годовых, 78 дней - на 37,6 млн долларов под 6,25% годовых, 140 дней - на 0,49 млн долларов под 6,7% годовых и 266 дней - на 7,03 млн долларов под 7,25% годовых.



В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 71 день на 5,633 млн евро под 4,5% годовых.



Стоит отметить, что сегодня Минфину необходимо погасить ОВГЗ примерно на 4,4 млрд грн и 354 млн долларов.



В 2018 году Минфин за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа профинансировал госбюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро.

