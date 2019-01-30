Россия заявила о повышении риска ядерного конфликта из-за новых боеголовок США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что производство боеголовки W76-2 в США снижает порог применения ядерного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта.



"Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта", - сказал он.



"Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", - добавил Лавров.



По его словам, Москва ожидает реакции европейских стран на производство американской стороной ядерной боеголовки.



Ранее сообщалось, что Вашингтон приступил к производству первой партии ядерных боевых частей (БЧ) малой мощности W76-2. Она может поступить военно-морским силам США к концу 2019 финансового года, отмечает издание Defense News.



По оценкам американских экспертов, новая БЧ имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.

