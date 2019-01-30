Гончаренко подарил Тимошенко джинсы с намеком

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (Блок Петра Порошенко) отправил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко джинсы. Парламентарий выразил надежду, что она откажется от президентских амбиций. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.



По словам Гончаренко, ему понравилась фраза вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о том, в джинсах он может сделать намного больше, чем в галстуке.



«Я решил отправить хорошие джинсы Юлии Владимировне. Я уверен, что если она выберет джинсы, то не будет мучить ни себя, ни страну своим выдвижением в президенты. И всем действительно от этого станет лучше, в том числе ей самой», — пояснил депутат.



Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно результатам опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, Тимошенко занимает первую строчку в рейтинге кандидатов, опережая действующего главу государства Петра Порошенко. За нее готовы проголосовать 17,4 процента избирателей, за Порошенко — 17,1 процента. Окончательный список претендентов на высший пост должен быть объявлен до 9 февраля.

