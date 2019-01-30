В центре Днепра расстреляли внедорожник из гранатомета

В городе Днепр подорвали из ручного противотанкового гранатомета внедорожник Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел почти в центре города — на перекрестке Литейной улицы и Крутогорного спуска. Об этом сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на полицию.



Неизвестный повредил переднее колесо автомобиля. Водитель и пассажир, находившиеся в салоне, не пострадали.



По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье по части 15 статьи 115 УК Украины («Покушение на убийство»).



Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего.

