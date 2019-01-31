Завтра в Украине от 2° мороза до 3° тепла и туман

В четверг в Украине прогнозируются туманы, дождь пройдет только в западных, северных, центральных областях, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре. "В западных, северных, центральных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.



В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в южных областях 5-10° тепла); в Крыму ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°", - говорится в сообщении.



В Киеве в четверг небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла. По области также небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.



Согласно прогнозу на 1-2 февраля, в Украине существенные осадки не ожидаются, ночью 1 февраля в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшие осадки, в Одесской области небольшой дождь. В Украине местами туман, гололед (кроме южной части), на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​2 февраля на западе отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; ночью в восточных и западных областях до 5° мороза, днем ​​в южной части, 2 февраля и в Закарпатье и Прикарпатье 5-10° тепла.



В столичном регионе также без существенных осадков. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

3-4 февраля синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, 4 февраля в восточных областях 1-7° мороза; днем 0-6° тепла, в южной части, Карпатах и ​​на Закарпатье 5-11° тепла.



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На Киевщине также без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​0-5° тепла.

