Тупорезы и два года разницы

После форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который вселил надежду в нацию путем выдвижения кандидатом в президенты действующего гаранта этой самой же нации, все вроде бы должно быть хорошо. Впору прислушаться к магистральному лозунгу соседней Белоруссии, чей лидер Александр Лукашенко по кличке «Бацька» тоже вроде бы мылится поднять страну с колен и покончить с «российским колониализмом». И потому заставляет всех резко вспомнить тамошнюю мову. Так вот этот «Бацька» тоже очень емко и заразительно обрисовал свой путь до Брюсселя: «Будем жить хорошо, но недолго».



Белорусский путь, а как чувствуется, что Украина с Белоруссией – таки сестры, очень и очень попахивает украинскими и действительностью, и перспективным светлым будущим.



А все потому, что после «круто-брюссельского» форума как-то муляют, как камешки в сапоге, некоторые недосказанности. Во-первых, что это вообще было – легализация планов главковерха или все же закамуфлированный съезд партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность»? Если партийный съезд, то почему тогда гарант пошел в президенты как самовыдвиженец? Что не так между гарантом и «БПП»? Президент просто хочет показать, что его база выдвижения шире партийных рамок, потому что за него весь народ, а не только за 5 лет разжиревшие от «ништяков», дарованных властью, «партайгеноссе»?



Если же это был просто форум для выдвижения кандидата, то опять актуализируется вопрос: чего боится президент, общаясь с членами «БПП»? Неужели печати «сбитого летчика» на собственном имидже? Это же очень важно. Ведь рейтинг популярности «мощной пропрезидентской силы» уже давно застыл на уровне жирности просроченного обезжиренного кефира. Соперничать с ним может только рейтинг второй составляющей «непобедимой европейской демократической коалиции» в Верховной Раде – партии «Народный фронт» («НФ») экс-премьера Арсения Яценюка. «НФ» уже давно не отсвечивает в рейтингах даже на уровне городской канализации и статистической погрешности. А эти две партии как бы рулят страной, сформировав правительство Владимир Гройсмана и типа контролируя его работу. Неужели же гарант нации хочет сбросить эти «побратимские» вериги со своих ног и на «БПП» с «НФ» переложить ответственность за то, за что ему пришлось извиняться? Или же – о, боги! – главковерх все же понимает, что много членов его «БПП» уже сидят на измене и разнесли свои несчастные яйца в так много корзин, что их вполне можно считать многояйцевыми мутантами, и политическими, и просто так?



Нет, «лизали» словами гаранта знатно и зачетно. И спикер Рады от «НФ» Андрей Парубий, которого как всегда, трудно было понять, но он так старался, что все поняли: свой человек, давно перебежал. И премьер Вова Гройсман, который, говорят, хотел соскочить с лизания, как мэр Киева Виталя Кличко, но был отловлен и напичкан активированным углем до полного просветления и неимоверной крепости. Прямо в туалете, где он пытался имитировать неподвижность, вызванную недержанием. А одаренный приглашением на форум мэр Днепра Борис Филатов по кличке «Вешатель», до этого уютно и прибыльно обретающийся в, извините, зажопье известного олигарха, даже публично увидел Петра Алексеевича в каждом... троллейбусе. Причем не пассажиром, а частью. Какой? Неужели коленвалом? Или тормозными колодками? Нуждается в расшифровке такая информация, ой, как нуждается! А то ведь доверчивые люди будет не ездить на троллейбусах, а присматриваться к ним. И, например, опаздывать на работу. А куда это годится в стране, уже застывшей в полушаге от статуса аграрной сверхдержавы, где даже промерзшую картошку в полях убирают руками молодые, прогрессивные, по-европейски мыслящие айтишники. Да, им пока не хватает кем-то украденных ни лопат, ни компьютеров. Но задел-то правильный, перспективный – и пожрать что будет сохраненным национальным кадрам, и технологии в порядке...



Нехорошие, ой, какие нехорошие вопросы вызывают и невидимое присутствие, и видимое отсутствие на форуме таких двух важных персон из окружения гаранта, можно даже сказать, столпов его режима, как глава МИД Пашка Климкин и директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Вова Вятрович. Именно они отвечали на этом мероприятии за его политико-идеологическое обрамление, за временное и историческое обоснование выбранного курса от Крут до писающего мальчика в столице Бельгии и «объединенной Европы». Они должны были объяснить пиплу, почему именно так будет двигаться страна. От и до объяснить. А получилась полная лажа, фуфло и, как говорили в одной из телепередач, хохот иностранных разведок.



Более-менее понятно, почему Круты – отправная точка. Там Украина, мол, потерпела сокрушительное и символическое поражение, погибшие стали иконами борьбы «за дэржаву», но знамя из их рук подхватил нынешний гарант-главковерх и победил. Так навалял России и Путину, что те и не сунутся, чтобы хоть что-то в Украине попрать своими кирзовыми сапогами. Есть ясность и с Брюсселем – там поеданием шоколадок бельгийского и украинского производства под легкий шум струйки, исходящей из маленького пениса (не путать с великим томосом) у символа братской Бельгии, должен закончиться славный путь аграрной сверхдержавы, ведомой ее гарантом.



И Климкин с Вятровичем должны были это все, повторяю, грамотно и ненавязчиво обосновать. Они и сделали. Но как?! Они, грубо, но, правильно говоря, перепутали легкие с яйцами и напутали с датами. И запутали самого гаранта, который обещал, что обязательно «вступит» нацию в НАТО в 2024 году, а в рекламном ролике был указан 2023 год.







Не говоря уже о Крутах. Там зашквар вообще позорный, как вся никчемная жизнь такого же Вятровича. Битва под этим селом в Черниговской области, закончившаяся расстрелом взятых большевиками в плен юных киевских юнкеров, студентов и гимназистов, состоялась в 1918 году, 101 год назад. А в ролике было указан 1919 год.







Кто должен отвечать за то, что ролик вышел паленый, и сам гарант путался в «показаниях» насчет окончательной даты наступления лучезарного украинского счастья? Гарант говорил смачно и красиво, обещал расово правильной нации «окончательный разрыв с колонией и цивилизационный союз с Европой», а его макали в элементарное невежество и неграмотность. «Это хуже, чем преступление, это ошибка», – говаривали во времена Наполеона Бонапарта. И сам победоносный «Боня» мог запросто и под стенку поставить...



Гарант украинской нации, ясное дело, более милосердный, чем венценосный француз из начала XIX века. Но морды Климкину и Вятровичу за такое можно и набить. По-мужски. Прямо в том туалете, где Гройсман прятался от «великой чести выдвижения ах какого человека» (это буквально его слова из речи на форуме). Потому что Климкин и Вятрович – ведь не просто примитивные тупорезы, которые не понимают, что творят. Да, они оба похожи на тупорезов, но в их ошибках ведь не просто опечатки. Два разных года – это плевок не только в собственную историю и, может быть, будущее, но в украинцев, которые должны это «схавать». В этих ошибках – весь цинизм, наплевательство и формализм этих людей не только в отношении событий и дат, которые они сами назвали «сакральными» и «святыми», а потом на раскрутке их построили свои дурацкие карьеры. Это профанация, ведущая к тому, что сегодня у Украины получается точно так, как получилось у многих сегодня декоммунизированных Вятровичем и Климкиным большевиков, которые «шли на Одессу, а вышли к Херсону», тоже по жизни цинично обещая «светлое коммунистическое будущее», а на самом деле обманывая народ, предавая идеалы, но набивая собственные карманы. Чем это закончилось для народа в 1991 году, и сейчас еще ясно: до сих пор выхаркиваем последствия предательства. Чтобы на это раз идти от Крут до Брюсселя, где нацию великой аграрной сверхдержавы вряд ли кто ждет. А если и ждут, то только в том случае, когда улицы у них там неметены и туалеты нечищены, и лучшим сынам «демократии на Днепре» опять придется отложить компьютеры и взяться за тряпки...



А я так и вообще боюсь информации о том, что совсем недавно и Климкин (хотя это не его собачье дело), и Вятрович (он уже, говорят, просит на это деньги) синхронно выступил за создание в Украине некоего «пантеона героев». «Для этого нам нужны политическая и общественная дискуссия. Считаю, что у нас в Украине должен быть пантеон героев», – сказал Климкин, которого возмутил тот факт, что в Мюнхене британский журналист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и еще ранее прикрепил к могильному кресту баннер с надписью: «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера». «Мы считаем, что решением проблемы захоронений выдающихся украинцев в мире, по крайней мере частичное решение этой проблемы, является перезахоронение их в Украине – в национальном пантеоне. ...Очевидно, что речь идет о нескольких шагах решения этой проблемы. Крупнейшие из деятелей украинской истории должны быть перезахоронены в национальном пантеоне. Другие деятели могли бы быть перезахоронены в специальном секторе на Лукьяновском кладбище», – поддержал идею, плотоядно потирая вспотевшие от предчувствия возможного плывущего бабла ручонки, и Вятрович...



...Вы представляете, дорогие сограждане, кого они там перезахоронят во славу «нэньки», если за ними не следить, а просто поверить на слово? Получив бабло и разрешение на пантеон, они могут просто бегать по улицам в темное время, хватать зазевавшихся сограждан и тут же «увековечивать» их, лишая и памяти, и Крут и будущего Брюсселя. Ведь если они даже главный форум в жизни своего непосредственного шефа и благодетеля не испугались испоганить, сидя, скорее всего, на измене, и вышли сухими из воды, то на что они еще способны, не знают ни врачи, ни санитары. Вы же просто вспомните и Климкина, и Вятровича. И то, что у них получилось на форуме гаранта...



