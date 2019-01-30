Названы сроки снижения норм потребления газа

Норму потребления газа населением без счетчиков снизят с 9 августа, пишут Украинские новости. Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма будет снижена с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.



Кабмин установил, что не допускается начисление и учет задолженности на личном счету бытового потребителя за газ, которая возникла в связи с прекращение действия ранее действовавших постановлений правительства по нормам потребления газа населением без счетчиков (принятых в 2015-2016 годах), кроме того, не насчитывается поставщикам газа для бытовых потребителей задолженность за газ в границах норм потребления газа при отсутствии газовых счетчиков, утвержденных постановлением правительства от 8 июня 1996 года №619, в редакции, которая действовала до 1 октября 2014 года, а также штрафные санкции, 3 процента годовых и инфляционные затраты, начисленные на такую задолженность.



Также Кабмин рекомендовал Нафтогазу совместно с операторами газораспределительных сетей обеспечить установление индивидуальных счетчиков газа по заявлениям бытовых потребителей. Также правительство поручило Минэкономики совместно с Нафтогазом обеспечить учет в финплане НАК затрат на установление индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

