ЦИК зарегистрировал на пост президента 26 кандидатов

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента, говорится в сообщении ЦИК в среду. Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации.



"Сегодня комиссия зарегистрировала трех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрировано 26 кандидатов на пост президента Украины", - говорится в сообщении на сайте комиссии.



В частности, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцев экс-главу СБУ Игоря Смешко и бывшего депутата Верховной рады Инну Богословскую, а также шоумена Владимира Зеленского от партии "Слуга народна".



Согласно данным ЦИК, на президентских выборах на Украине в 2014 году всего было зарегистрировано 23 кандидата в президенты Украины (позже регистрация двух была отменена). Тогда по итогам первого тура победил действующий президент Петр Порошенко, получив 54,7% голосов избирателей. Нынешний лидер президентской гонки, согласно опросам, Юлия Тимошенко тогда набрала 12,81% голосов и была на втором месте.



В 2010 году на президентских выборах было всего 18 кандидатов, в 2004 году были зарегистрированы 26 кандидатов (двое из них потом выбыли из президентской гонки), в 1999 году было 15 кандидатов зарегистрировано (двое позже сняли свои кандидатуры).



В первых президентских выборах на Украине в 1991 году было всего шесть кандидатов в президенты, тогда победил Леонид Кравчук с 61,59% голосов. На досрочных выборах в 1994 году было семь кандидатов, победил Леонид Кучма с 52,15% голосов.

