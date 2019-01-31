ЕС надеется на возможность сохранения ДРСМД, который выгоден Европе

Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который важен для европейской безопасности. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии в среду на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, которая проходит в Бухаресте. Ее выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.



"Европе выгоден ДРСМД, хотя она не является частью этого договора. Я уверена, что еще есть возможность его сохранения и полной имплементации", - заявила она. - Оба этих элемента должны идти рука об руку. Мы продолжим обсуждение этого вопроса, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом".



ДРСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Он запрещает создание, производство и развертывание ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, тогда как крылатые ракеты морского базирования, в частности американские Tomahawk, разрешены. Подписание и поэтапное выполнение соглашения, подтвержденное взаимными инспекциями, способствовало ядерной разрядке в Европе.



США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.



4 декабря 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия до 2 февраля не вернется к исполнению договора. На следующий день президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

