Тимошенко пообещала прекратить рост цен на газ в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала ввести мораторий на рост тарифов на газ, сообщает в среду пресс-служба ее партии "Батькивщина".

Тимошенко заявила, что, в случае победы на президентских выборах, первым, что она сделает, будет снижение в два раза цен на газ для населения. По ее словам, следующим шагом станет запрет на рост тарифов - подобно тому, как это сделала соседняя Румыния, заморозив тарифы до 2022 года.



"Это первоочередные действия, которые я планирую. Между президентскими и парламентскими выборами - всего полгода. Если я как президент этого не сделаю, вы просто не проголосуете за нас на парламентских выборах. Но я это обязательно сделаю", - заверила она.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 23 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



Ранее многие жители страны получили от поставщиков газа платежки с доначислениями за октябрь 2018 года и предупреждением о доначислении за три предыдущие года со значительными суммами. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" в декабре прошлого года заявила, что группы региональной газовой компании Дмитрия Фирташа рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа. Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать "глубинную проверку", призвал украинцев платить только по счетчику и согласно фиксированной цене, а не по платежкам, в которых значатся завышенные тарифы. Затем министр социальной политики Украины Андрей Рева также призвал украинцев не оплачивать платежки за газ с завышенными ценами, так как все доначисления, по его словам, не являются законными.

