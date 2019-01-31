Холодницкий обещает законное решение в деле о приобретении квартиры депутатом Лещенко

Уголовное производство относительно приобретения квартиры народным депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Сергеем Лещенко должно быть завершено, отмечает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



"Неоднократно прокурорами давались указания по этому производству. К сожалению, почему-то не проявляет активности... Сначала не хотел и видеть состава преступления, когда не хотели регистрировать это производство, а теперь как-то вяло расследуем", - сказал Н.Холодрицкий в среду вечером в интервью телеканалу ZIK.



Он добавил: "В конце концов, я думаю, следствие спросит, действительно ли там такие богатые женщины, что могут себе позволить купить мужу квартиру".



Н.Холодницкий заверил, что это производство не закрыто. "До его закрытия ещё очень далеко. Пока не будут выполнены все указания прокурора, не установлено, откуда взялись средства... Сравним, что фигурант дела говорил... И точка будет поставлена. Подтверждаю, пусть не расслабляется, следствие должно быть завершено", - подытожил руководитель САП.

