Российского сенатора арестовали по обвинениям в убийствах и участии в преступном сообществе

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации двух убийств и создании организованного преступного сообщества.



"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Рауфу Арашукову меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья.



Представители защиты предложили за сенатора залог в размере 10 млн рублей, суд им отказал.



"Защита предложила за Арашукова залог в размере 10 млн рублей. Суд не находит оснований для удовлетворения этого ходатайства", - огласила постановление судья.



Сторона защиты обжалует решение об аресте сенатора в Мосгорсуде, сообщил адвокат Сергей Шишов.



"Мы обжалуем это решение, изложим в жалобе все доводы", - сказал он.



