В ДНР призвали Киев приступить к обсуждению особого статуса Донбасса

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев прекратить саботаж и перейти к обсуждению порядка предоставления особого статуса региону.



По ее словам, представители Киева на встрече политической подгруппы в Минске саботировали обсуждение порядка вступления особого статуса Донбасса, предложенного экс-главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.



"Необходимость в формуле Штайнмайера появилась только по причине невыполнения Украиной своих обязательств по Комплексу мер, согласно которому особый статус Донбасса должен был начать действовать уже в марте 2015 года.



Республики согласились на данный компромисс. Однако мы не видим ни малейшего стремления начать, наконец-то, выполнять свои политические обязательства ни со стороны представителей Украины в Минске, ни со стороны президента Украины", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.



"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

