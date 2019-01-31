Украина не смогла поставить США единственный танк

Украина не смогла поставить США единственный экземпляр основного боевого танка "Оплот", о продаже которого объявлялось еще в феврале прошлого года. Об этом сообщается в блоге Центра анализа стратегий и технологий bmpd. Предполагалось, что боевая машина окажется в распоряжении американских военных после того, как Украина выполнит контракт на поставку "Оплотов" в Таиланд от 2011 года.

Госконцерн "Укроборонпром" отчитался о завершении поставок в марте 2018-го, однако уже в июне выяснилось, что Пентагон вряд ли получит свой экземпляр.



По данным bmpd, тогда госкомпания "Спецтехноэкспорт", специализирующаяся на экспорте и импорте оружия и военных технологий, подписала с производителем — Харьковским заводом имени Малышева — мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи и передачи танка.



Договор о передаче машины для дальнейшего экспорта в США стороны заключили еще в 2012 году, однако за семь лет стоимость производства выросла в четыре раза.

