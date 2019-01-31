Грызлов назвал поведение представителей Киева на переговорах "истеричным"

Постоянный представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов констатировал, что украинская сторона не стремится к достижению мира в регионе и ведет себя "истерично".



Он подчеркнул, что представители Киева не хотят конструктивного диалога с представителями Донецка и Луганска, "хотя именно это — главное условие минского процесса".



"В преддверии выборов киевские власти стараются дополнительно осложнить ситуацию. Мы видим все более провокационное, истеричное поведение украинской делегации. Мы наблюдаем все более частые попытки их представителей подменить обсуждение конкретных вопросов разговорами на отвлеченные темы, никак не связанные с пунктами Минских соглашений", — заявил Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы в Минске.



"ВСУ не публикуют приказы об ответственности за нарушение режима прекращения огня. Украинская сторона продолжает саботировать разведение сил в районе Станицы Луганской, вновь заняли позиции и наращивают силы на участках в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где разведение ранее уже состоялось", — добавил Грызлов.



Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что начавшаяся на Украине предвыборная кампания негативно влияет на ход переговоров.



"Киевские переговорщики вынуждены выдумывать достаточно абсурдные причины, чтобы не рассматривать политическую повестку в Минске. Одним из предусловий к началу обсуждения представитель Киева выдвинул "роспуск незаконных структур ЛНР и ДНР", — сообщил Мирошник.



Представитель ЛНР сообщил, что на заседании представители Киева также отказались обсуждать механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, так называемую формулу Штайнмайера.



Предполагается, что это должно произойти на временной основе в день выборов, и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

