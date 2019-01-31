Ирина Луценко подаст в суд на Гриценко

Жена генпрокурора Украины, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко подаст в суд на кандидата в президенты Украины, экс-министра обороны Анатолия Гриценко из-за его заявлений в адрес ее сына.



Ранее Гриценко в интервью заявил, что украинские чиновники, в том числе генпрокурор Украины Юрий Луценко, укрывали своих сыновей от мобилизации. Луценко потребовал от Гриценко принести извинения за высказывания в адрес его сына. Гриценко написал в Facebook, что приносит извинения сыну Луценко, но перед самим генпрокурором извиняться не стал.



"От имени всех матерей наших защитников отчизны подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь вооруженным силам Украины", - написала Луценко в среду в Facebook.



По словам Луценко, ее сын Александр в 2014 году ушел добровольцем на фронт и служил простым солдатом. Представитель президента в Раде заявила, что им пришлось самим покупать "каску, броник и палатки" и обвинила Гриценко в том, что он "уничтожил систему военного питания, чтобы отдать заработки бизнесменам".

