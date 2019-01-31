ОБСЕ в этом году не зафиксировала жертв среди мирного населения в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что с начала текущего года в Донбассе не зафиксировано ни одного случая гибели среди гражданского населения в результате конфликта.



"В прошлом году удалось существенно сократить число жертв среди гражданского населения до самого низкого уровня с начала конфликта. И эта тенденция пока в этом году сохраняется. Согласно предварительным данным СММ ОБСЕ, с начала года до позавчерашнего дня не зарегистрировано ни одного гражданского (лица - ред.) убитого", - заявил Сайдик журналистам в Минске по итогам раунда переговоров по Донбассу.



Он подчеркнул, что обеспечение безопасности и достойных условий жизни для гражданского населения в зоне конфликта является одним из главных приоритетов работы контактной группы.



Сайдик рассказал, что на прошедших переговорах участники уделили внимание гуманитарным вопросам, улучшению условий пересечения линии соприкосновения в нейтральной зоне, обеспечению сохранности жизненно важных инфраструктурных объектов.



Дипломат добавил, что гуманитарная подгруппа обсудила вопросы, связанные с подготовкой к обмену пленными. Он выразил надежду, что в текущем году участникам переговоров удастся продвинуться вперед в решении этого вопроса по сравнению с прошлым годом.



По его словам, экономическая подгруппа обсуждала актуальные вопросы водоснабжения, в том числе подготовку к проведению аудита компании "Вода Донбасса", который займет, предположительно, год.

