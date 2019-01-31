Туск заявил Мэй, что ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit

Евросоюз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Такое послание от имени ЕС направил в среду премьер-министру королевства Терезе Мэй глава Евросовета Дональд Туск.



"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - отметил он.



Более того, Туск подчеркнул, что Брюссель до сих пор не понимает, что именно хочет Лондон. "Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, что именно хочет Великобритания", - добавил глава Евросовета.



Палата общин британского парламента во вторник одобрила поправку к биллю о Brexit, касающуюся границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма сохранения прозрачной границы ("бэкстопа"), вызывающего бурные протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.



"Бэкстоп" стал основной причиной, по которой Палата общин с огромной разницей (в 230 голосов) две недели назад не поддержала проект сделки по Brexit. "Бэкстоп" подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом европейского таможенного союза и единого рынка, если стороны не смогут договориться по вопросу о прозрачности границы.



Как лейбористы, так и тори-евроскептики боятся того, что данный пункт соглашения сделает Лондон заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать действие "бэкстопа", оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза. Существуют также опасения по поводу того, что упомянутый режим, при котором Ольстер будет теснее связан с ЕС, чем остальные части Великобритании, будет нарушать территориальную целостность страны и приведет к новому всплеску ирландского сепаратизма.



