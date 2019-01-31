Путин и Додон согласовали транзит молдавских товаров в Россию через Украину

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о том, что молдавские товары можно будет экспортировать в РФ транзитом через Украину.



"Договоренность с Владимиром Путиным - по просьбе президента Молдовы все молдавские товары с сегодняшнего дня могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину. Наравне со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Путиным.



По его словам, лидеры двух стран обменялись мнениями по всем вопросам молдавско-российского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сфере. Они также подтвердили готовность приложить совместные усилия для реализации программы торгово-экономического и инвестиционного развития, которая была принята в рамках прошедшего в сентябре 2018 года Молдавско-российского экономического форума.



"Подводя итоги двух лет сотрудничества на уровне глав государств, отметили, что на сегодняшний день созданы все предпосылки для того, чтобы в текущем году вывести молдо-российские отношения на качественно новый уровень", - добавил президент Молдавии.

