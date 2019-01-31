ЕС: военное вмешательство в Венесуэле лишь усугубит ситуацию в стране

Военное вмешательство в Венесуэле только усугубит политический кризис в стране. Об этом заявил в среду еврокомиссар по кризисному реагированию и гуманитарной помощи Христос Стилианидис. "Все должны понимать, что военная интервенция только усугубит ситуацию", - сказал он.



По словам еврокомиссара, только народ Венесуэлы должен найти выход из кризиса. "Решение кризиса должно исходить от самих граждан Венесуэлы", - отметил он.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.



Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

