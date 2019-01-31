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- После скандала Alyona спела о "пустых обещаниях"
После скандала Alyona спела о "пустых обещаниях"
Рэперша Alyona Alyona прокомментировала недавний политический скандал с форумом в поддержку Порошенко новым треком. Песня называется Обіцянки и появилась на официальном YouTube-канале певицы.
В тексте певица предлагает "вспомнить обещания". Также прослеживается отсылка к детскому саду, в котором работала девушка.
Напомним, ранее рэперша Alyona Alyona попала в скандал из-за форума Порошенко. Девушка утверждает, что ее обманом заманили на мероприятия, хотя обещали помочь ее детскому саду.
Также новинку звезда опубликовала на страницах в Instagram и Facebook, написав, что это ее "последний комментарий" недавнего скандала.
Источник: Корреспондент
09:30