Плохое состояние зубов и десен грозит развитием слабоумия

Бактерии Porphyromonas gingivalis, провоцирующие болезни десен, также обвинили в инициировании болезни Альцгеймера, передает "Настоящее время". Ученые выявили связь между токсинами, вырабатываемыми бактерией, и появлением симптомов болезни Альцгеймера.



Это доказано на примере мышей. Итак, токсины P.gingivalis - гингинпаины - были выявлены в тканях мозга умерших людей с диагностированной болезнью Альцгеймера. Мыши, зараженные P.gingivalis, имели в мозге токсичные бета-амилоидные отложения - основной маркер болезни Альцгеймера.



Кстати, ранее сторонники инфекционной теории развития болезни Альцгеймера связывали недуг с заражением вирусом герпеса. Что касается P.gingivalis, независимые эксперты полагают, что бактерии могут быть только способствующим фактором, но никак не причиной.

