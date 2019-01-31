Почему кондиционеру требуется регулярное сервисное обслуживание

Многие считают, что достаточно просто купить качественный дорогой кондиционер для того, чтобы он исправно служил на протяжении длительного срока. Каким образом климатическое оборудование самостоятельно будет поддерживать комфортный для человека микроклимат в автоматическом режиме – мало кто задумывается. На самом деле о кондиционере необходимо заботиться, уделяя ему должное внимание и выполняя своевременное техническое обслуживание силами профессионалов.

Регулярная чистка и сервисное обслуживание кондиционеров в несколько раз способны продлить срок эксплуатации подобной техники. Постоянство выполнения таких работ должно быть обязательным, в идеале чистить оборудование данного типа требуется дважды в год. Подобная периодичность связана в том числе и с тем, что наружный блок кондиционера нередко подвергается коррозии вследствие воздействия атмосферных осадков и температурных перепадов. Если речь идет об инверторных сплит-системах, они вынуждены активно эксплуатироваться не только в жару, но и в холод. Современные модели кондиционеров не требуют для установки пайки труб, из-за чего возникает риск утечки фреона, незаметной, но очевидной, таким образом, общая производительность оборудования снижается, в результате чего обмотки компрессора охлаждаются гораздо хуже, перегреваются и выходят из строя. Полная утечка фреона приводит к необходимости дорогостоящего ремонта или замены компрессора. Именно поэтому, когда кондиционер начинает хотя бы немного работать со сбоями, требуется незамедлительно вызвать мастера по ремонту и обслуживанию, не откладывая данное мероприятие на потом.

Простой чисткой кондиционера дело, безусловно, не обойдётся, для того, чтобы гарантировать нормальную работу кондиционера, сервисный инженер должен проверить, достаточно ли имеющегося количества фреона или требуется его дополнительная заправка.Многие компании сегодня оказывают услуги по сервисному обслуживанию и ремонту охлаждающего оборудования. Сотрудники таких организаций способны оперативно предотвратить возникновение поломки, в частности, выполнив полную диагностику работы кондиционера, с помощью которой можно выявить даже скрытые дефекты.

Профессиональное профилактическое сервисное обслуживание кондиционеров подразумевает такие мероприятия, как:

чистка внутреннего и наружного блока;



диагностика электронной и холодильной системы;



профилактический ремонт при обнаружении неисправностей и др.

Только обеспечив охлаждающему оборудованию надлежащий уход и периодические проверки, можно гарантировать, что оно прослужит от 10 до 30 лет в зависимости от того режима, в котором его постоянно эксплуатируют.