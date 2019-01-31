Куда попрятались реформы?

Кандидаты в президенты выдвинуты, можем приступить... к продолжению реформ. Нужно осваивать баблишко, панове. Позавчера вечером группа послов G7 пообещала помощь в реализации отдельных реформ: на создание Антикоррупционного суда, децентрализацию и др. А как же реформа полиции? Неужто спич пьяного Зозули так шокировал Европу? А САП с НАБУ? Все, наигрались? Не упомянут и офис реформ при Кабмине. Жаль... Мальчики и особенно девочки не могут без своей большущей зарплаты. Они так к ней привыкли с 2015 года...



Сообщение в Twitter от уважаемых послов G7 появилось в характерное время – аккурат к фуршету в помещении МВЦ: это такой “ангар” на трассе Киев–Бровары, где обычно проходят выставки собак, в прошлом году было “Евровидение”, а во вторник – форум “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".



Не буду пересказывать поток дипломатического подсознания о прогрессе в нашем реформировании. И так понятно, что мы молодцы. Интересует меркантильное. Как говорил классик: “Не учите меня жить, лучше помогите материально”. Хочется понять, на что в этом году дадут деньги, а на что не дадут.



Бросается в глаза, что из списка любимых игрушек европейского “попечительского совета” Украины бесследно исчезло упоминание о НАБУ и САП. Похоже, Запад в тихом ужасе от двух своих любимых детищ, которые на поверку оказались законченными имбецилами.



С большим удовлетворением узнал на днях, что только недавно сформированное ГБР уже расследует 28 дел по сотрудникам НАБУ. И чтобы два раза не вставать, открывает дело против прокуроров САП. Это апофеоз борьбы с коррупцией, я вам скажу. Гильотина погналась за своими создателями.



Так что НАБУ и САП из евро-фаворитов вычеркиваем. Их место временно занимает Антикоррупционный суд. Не случайно подчеркиваю слово “временно”, так как гильотина неизбежно прибежит и сюда. Причем очень скоро.



Искренне удивлен, что стадия тотального разочарования не наступила уже сейчас – на этапе отбора судей силами международной “призывной комиссии”. Я тут случайно прочитал, что половина кандидатов в Высший антикоррупционный суд имеет сомнительную репутацию.



Имеются в виду те, кто “откровенно врал в декларациях, принимал странные решения или имеет порочащие политические связи”. Неужели таким “высоким критериям” соответствует всего лишь половина кандидатов? Видимо, вторую половину просто недостаточно тщательно “ощупали”.



Зато ни капли не удивлен, что в Евросоюзе самой успешной реформой в Украине считают децентрализацию. Это вполне объяснимо. Европейцы сами в нашу глубинку никогда не суются. Это вам не Бавария с Андалусией. Перемещаются они исключительно хорошо организованными группами с внимательными сопровождающими. Гости видят только то, что им показывают. А показывают им только отремонтированные фасады. И местами подрихтованные дороги. Система известная, много лет используемая для “выгула” туристов в Северной Корее.



О том, что доля доходов местных бюджетов в 2019 году не выросла, а снизилась по сравнению с 2013-м, когда никакой децентрализацией не пахло, наши покровители, уверен, не догадываются. Подозреваю также, что никто им не рассказывает и о конфликтах между новосозданными объединенными территориальными общинами (ОТО) и “старой” властью в лице советов и райадминистраций за распределение бабла, включая разные там субвенции, дотации, трансферы и т.п.



В этом плане очень показательно выступление мэра Днепра Бориса Филатова на упомянутом выше форуме. Все мы читали в соцсетях предысторию вопроса: Боре позвонил сам Петр Алексеевич и попросил выступить на своем выдвижении с программной речью. Причем разрешил рубить правду-матку.



Ну, Филатов обрадовался и со всего размаху “жахнул” по самой успешной реформе. Сказал, что крупные города стали “пасынками” по сравнению с меньшими населенными пунктами и ОТО. Что Минфин постоянно “пасется” в их карманах. Просил ввести институт мировых судей. И дать крупным городам возможность одалживать средства на внешних рынках без согласования с Кабмином. Не знаю, слышали это послы или нет, но думаю, они бы от таких слов приуныли. Им еще не хватало давать деньги “хацапетовкам”. Помимо, долгов Украины в целом.



Ну, и напоследок Филатов сказал о муниципальной полиции, которая должна заниматься пьяными хулиганами, парковками и мелкими кражами. А чем тогда будет заниматься патрульная полиция? Это же еще недавно была наша самая успешная показательная грузинская реформа.



Помню, как в полицию пробивались губастенькие красотки и юноши с заграничным образованием. Не всех, к слову, брали. Конкурс был суровым. Тесты всякие. А теперь набираем по объявлению. Билборды о трудоустройстве в полиции конкурируют с “Армія. Мова. Віра”.



И тесты, я так думаю, уже упростили. Главное, чтобы мог пробежать, не хромая, подтянуться и написать свою фамилию без ошибок. Но желающих все равно не густо. А те, что служат, уже не такие бравые: костюмчики форменные поизносились, небитый “Приус” на дороге – большая редкость.



Как точно описал итог реформы на новогоднем корпоративе начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, когда ему опрометчиво дали микрофон в каком-то ночном клубе: "Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего... Но, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи@дец, просто с@@ка огромная...".









Судя по количеству просмотров ролика в Youtube, мнение полицейского начальника столицы разделяют и другие реформированные стражи правопорядка. Это к вопросу о том, нужна ли стране еще одна полиция – муниципальная или можно “отремонтировать” патрульную. Судя по тому, что послы на нее денег не обещают, “игрушка” сломалась бесповоротно.



Хотя, как сказать... Тут есть над чем подумать. И делать это должны специально обученные люди, которым платят за их размышления большие деньги. Я имею в виду такой важный и незаменимый орган, как Офис реформ Кабинета министров.



Это место, где обитают симпатичные мальчики и девочки и один оставшийся со времен “министров-интуристов” грузин. Девочек и мальчиков, как и полицейских, уже не хватает, поэтому новых теперь набирают не по жесткому кастингу, а по интернету. Перейдите по ссылке https://reforms.in.ua/ua/storinka/ofis-reform-kmu – может, и вас возьмут.



Зарплаты там шикарные. У рядовых реформаторов почти как у премьер-министра. Работы – непочатый край. Чем они конкретно занимаются? Конкретно – ничем, а неконкретно – реформами.



Командир армии реформаторов, исполнительный директор Офиса реформ КМУ Антон Ященко недавно похвастался итоговыми достижениями. Говорит, у нас уже в 10 министерствах, в секретариате Кабинета министров и в двух государственных агентствах работают около 400 специалистов по вопросам реформ. Крутяк!



Правда, рядовой недоумок, вроде вашего покорного слуги, может задать прямой вопрос: а где собственно реформы? Повысить цены на газ и урезать субсидии – это же не реформы. Это вынужденная мера бюджетной экономии по требованию МВФ. Исчерпать квоту ЕС на мед за три дня – это тоже не совсем реформа, хотя и ее плод.



Если в министерствах работают умняшки-реформаторы, то что они там делают? Буквально. Мне вот было интересно, какие реформы эти ребята проводят, например, в Минобороны? Не бойтесь, это не государственная тайна. Реформы у нас открытая тема.



Прочитал с этой целью интервью руководителя Проектного офиса реформ Минобороны Украины (ПОР) Андрея Загороднюка. Точнее, не интервью (это для лохов), а “программный лонгрид”. Понял, что реформаторов в Минобороны всего 18 человек (большего количества бюджет родины не потянет), но есть еще толпа приглашенных экспертов, волонтеров и зарубежных советников высокого уровня.



Все вместе они с марта 2015-го проводят очень сложную и важную реформу – разработку проекта питания военнослужащих. Проводили эксперименты в двух частях: на Западной военно-морской базе Одессы и в Национальной Академии сухопутных войск в городе Львове. По результатам эксперимента удовлетворенность питанием военнослужащих в этих частях превышала 90%.



Почему-то мне кажется, что нынешний кандидат в президенты Анатолий Гриценко тоже проводил реформу питания в армии лет 10 назад. Правда, без волонтеров и зарубежных советников. Наелись все, особенно приближенные. И не просто наелись, а еще и построились – квартиры, особняки, гаражи. На казенных кормах оно быстро растет. В общем, есть о чем рассказать следователям.



А я, собственно, о реформах, в которых группа послов G7 узрела реальный прогресс. Сколько ни искал, не нашел ответа на поставленный выше вопрос: где же они, гады, спрятались? Реформы-то наши.



О медицинской я специально не говорю – это неизлечимый случай. Как и “расчленение” ГФС. Вместе будут таможня и налоговая, отдельно ли: от перестановки кроватей в борделе ситуация в стране не меняется.



Ну вот сами посмотрите вокруг. Живем за счет новых долгов, взятых, чтобы отдать старые долги. Минус – экспорт чугунной чушки, зерна, автомобильных проводов и лыж, произведенных австрийцами в Мукачево. Плюс – доминирующий импорт, размер которого дал нам отрицательное торговое сальдо $9,5 млрд. Это, считайте, то, что было съедено в кредит.



Попытался я найти какой-то специальный документ, типа свода реформ. Должны же мы с чем-то сверять наше продвижение, говоря словами Зозули, в “с@@ку огромную". Нашел только “Стратегию устойчивого развития «Украина-2020».



Красиво написано! Поэтично. Только почему-то ни устойчивого развития, ни неустойчивого в результате не видно. Скажу больше – даже минимальных признаков развития не просматривается. И если задуматься всерьез, то главный вопрос текущего момента – как выжить в реформах без “реформаторской” зарплаты? Вопрос дебильный, но, согласитесь, актуальный.



