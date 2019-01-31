На "Евровидении-2019" Украина выступит в первом полуфинале

В Тель-Авиве прошла жеребьевка по порядку выступлений конкурсантов "Евровидения-2019". По результатам Украина выступит в первом полуфинале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Евровидения.



Первый полуфинал состоится 14 мая 2019 года, в нем, по результатам жеребьевки, выступит представитель от Украины.



Также свою конкурсную песню споют представители Словении, Сербии, Финляндии, Эстонии, Беларуси, Португалии, Чехии, Сан-Марино, Черногории, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Кипра, Польши, Венгрии и Греции.



Второй полуфинал Евровидения-2019 состоится 16 мая. В этот день будут выступать следующие страны: Швейцария, Албания, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Армения, Дания, Румыния, Латвия, Азербайджан, Хорватия, Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Литва и Мальта.



Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). Музыкальный продюсер Национального отбора-2019 - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

