Супрун призвала ходить интенсивно и развеяла миф про 10 тысяч шагов

При ходьбе мы не только перемещаемся в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье. Ходить пешком полезно, потому что это хорошая тренировка для сердца и сосудов, также ходьба помогает уменьшить стресс и тревожность.



Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.



Ходьба полезна еще и потому, что:



улучшает аэробные возможности - то есть тело способно лучше поглощать и использовать кислород;

влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;

помогает поддерживать здоровый вес.



"Это полезная двигательная активность, в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь - не нужны специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться", - объяснила Супрун.



По ее словам, стоит увеличивать интенсивность ходьбы, а не только сосредотачиваться на расстоянии или количестве шагов.



"Поэтому не пытайтесь ориентироваться на 10 000 шагов в день как обычно рекомендуют производители трекеров (хотя это тоже неплохой ориентир). Для того, чтобы получать пользу для здоровья, - достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 километров в час", - рассказала Супрун.



И.о. министра также предупредила, что когда человек не двигается или много сидит - организм буквально "выключается". При этом замедляется обмен веществ, который влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.



Супрун добавила, что если у вас нет времени посещать зал или заниматься спортом - просто ходите. Хождение пешком влияет на многие факторы риска:



высокое давление из-за снижения артериального давления в покое;

высокий уровень холестерина снижения риска появления инсульта и ишемической болезни сердца;

диабет из-за повышенной чувствительности к инсулину;

избыточный вес или ожирение из-за увеличения затрат энергии и ускорения метаболизма;

стресс и тревожность из-за улучшения настроения;

при нарушениях опорно-двигательного аппарата, таких как боль в пояснице из-за снижения воспаления и боли.



"Старайтесь проводить как можно больше времени в движении! Ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие", - подытожила Супрун.

