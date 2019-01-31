Волкер анонсировал встречу в "нормандском формате" в Париже

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу в Париже представителей стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и РФ. "Я знаю, что недавно был телефонный разговор Франции, Германии, Украины и России в рамках Нормандского формата. Обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей… И это был абсолютно безрезультатный разговор", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".



"От этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - добавил он.



При этом К.Волкер не уточнил уровень переговорщиков, которые примут участие в запланированной встрече.



18 января Глава МИД Украины Павел Климкин подтвержид готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).



"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал он на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в Киеве.

