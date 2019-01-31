Россия и США не смогли договориться по ракетам

Россия и США попытались в очередной раз договориться по контролю над вооружениями во время встречи Организации Объединенных Наций в Пекине, но безуспешно. Об этом в четверг, 31 января, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.



"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.



В свою очередь Томпсон в интервью агентству Reuters сообщила, что ожидает продолжения обсуждений по вопросу ракетного договора.



Заместитель госсекретаря также сообщила, что США, вероятно, объявят о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД в ближайшие дни. "Россия все еще не признает, что она нарушает договор", - отметила Томпсон..

