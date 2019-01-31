Пакистанец хотел за 200 долларов попасть в Украину

Гражданин Пакистана пытался 200 долларами подкупить украинского пограничника в международном аэропорту "Борисполь", чтобы попасть в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.



"30 января в 23:55 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в международном аэропорту "Борисполь" разоблачен и задержан гражданин Пакистана. Иностранец пытался подкупить инспектора пограничной службы отдела пограничной службы "Борисполь". За 200 долларов США он пытался проникнуть в Украину без законных на то оснований", - сообщили в прокуратуре.



Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Иностранцу готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и обращение в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

