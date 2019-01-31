Могерини призвала освободить задержанных в Венесуэле журналистов

Задержанные в Венесуэле европейские журналисты, в том числе испанского агентства EFE, должны быть немедленно освобождены. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в четверг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Бухаресте.



"ЕС требует немедленно освободить всех задержанных без причин в Венесуэле журналистов", - сказала она.



"Венесуэлу мы будем обсуждать с министрами иностранных дел ЕС через несколько минут [на неформальной встрече глав МИД ЕС]. Мы полностью солидарны с коллегами- журналистами. Мы убеждены, что все журналисты должны пользоваться правом свободно выполнять свои обязанности", - заявила она.



Агентство EFE в среду сообщило о том, что венесуэльские власти задержали троих журналистов агентства, которые освещали события в республике. Ранее агентство сообщило о том, что его фотограф, колумбиец, работающий в столице Венесуэлы, перестал выходить на связь. Глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо заявил, что Богота внимательно отслеживает ситуацию и требует немедленно освободить гражданина страны.



29 января возле президентского дворца были задержаны двое чилийских журналистов и двое их французских коллег. В среду МИД Чили сообщил, что граждане республики были депортированы. По последним данным, французы остаются под стражей.

