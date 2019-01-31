Uber прекратил работу в Барселоне

Сервис такси Uber прекратит свою деятельность в испанской Барселоне из-за новых правил местного правительства. Об этом сообщает Reuters в четверг, 31 января.



Отмечается, что в Барселоне Uber работал через сервис UberX, используя профессиональных водителей с лицензиями с марта 2018 года. Правительство Каталонии постановило, что пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за 15 минут.



В Uber выразили категорическое несогласие с этим решением каталонских властей.



"Новые ограничения, принятые правительством Каталонии, не дают нам другого выбора кроме приостановления UberX, пока мы оцениваем наше будущее в Барселоне. Мы хотим быть долгосрочным партнером испанских городов и надеемся на сотрудничество с правительством Каталонии и городским советом по честным правилам для всех", – заявили в компании.

