В Киеве чиновника задержали на взятке в 650 тысяч гривен

Начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Отмечается, что чиновник требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тысяч гривен за ускорение экспертизы товара и получение положительных выводов.



Деньги начальник ГП получил в два этапа - 60 и 590 тысяч гривен. Во время передачи второго транша чиновника задержали в служебном кабинете.



Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

