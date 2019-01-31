Китайцы измерили ночную температуру на Луне

Китайский зонд Chang'e-4, совершивший первую в истории посадку на обратной стороне Луны, передал данные о температуре на поверхности спутника в ночное время. Оказалось, что она опускается до минус 190 градусов по Цельсию. Об этом пишет Xinhuanet.



"Согласно данным, переданным лунным зондом на Землю, ночная температура в январе на поверхности обратной стороны Луны опускается до минус 190 градусов Цельсия", - отмечают в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.



Это первый раз, когда китайские ученые получили "из первых рук" данные о температуре на поверхности Луны во время лунной ночи. Показатель оказался ниже ожидаемого. До этого ученые полагали, что температура на поверхности небесного тела доходит лишь до минус 170 градусов по Цельсию.



Известно, что лунная ночь продолжается около двух недель. На это время китайский зонд был введен в спящий режим.

