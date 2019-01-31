В США назвали «убийцу» СССР

За свою почти трехвековую историю США сталкивались с девятью смертоносными врагами, пишет We Are The Mighty.



К таковым американское издание патриотической направленности относит (в порядке увеличения опасности для страны) террористов, СССР, Мексику, Китай, индейцев, Великобританию, Японию, Германию и борьбу граждан США друг с другом.



Согласно We Are The Mighty, СССР обладал возможностью «убить миллионы людей во всем мире и привести американскую систему в полное смятение», однако вместо этого уничтожал собственное население. Издание полагает, что нехватка продовольствия стала «смертельным оружием», разрушившим Советский Союз.

