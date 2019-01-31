Хакеры взломали сервера Airbus

Неизвестные хакеры совершили кибератаку на информационные системы одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Об этом сообщает Reuters.



Так, сообщается, что кибератака привела к утечке данных.



В компании заверили, что инцидент не повлиял на коммерческую деятельность.



Также в компании отметили, что инцидент расследуется, также были приняты меры для усиления безопасности.



"Продолжаются расследования, чтобы понять, были нацелены атаки на какие-либо конкретные данные, однако мы знаем, что некоторые личные данные были доступны. В основном это профессиональные контакты и идентификационные данные некоторых сотрудников Airbus в Европе", - сказали в компании.

