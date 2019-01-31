НАПК выявило 15 чиновников, которые не подали декларации

НАПК выявило 15 чиновников, которые не подали декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций должностными лицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций 15-ю должностными лицами. Как предусмотрено законодательством, обоснованные выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования", - сообщает НАПК.

В ведомстве уточнили, что два должностных лица органов Национальной полиции уволились в 2017 году и не подали декларации перед увольнением за раненее у не охваченый период. Еще 13 должностных лиц - работники органов исполнительной службы, Пенсионного фонда, Национальной полиции и Держгеокадастра - не подали декларации после увольнения за 2017 год.

В НАПК отметили, что ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в статье 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).