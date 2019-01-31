НАПК выявило 15 чиновников, которые не подали декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций должностными лицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций 15-ю должностными лицами. Как предусмотрено законодательством, обоснованные выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования", - сообщает НАПК.



В ведомстве уточнили, что два должностных лица органов Национальной полиции уволились в 2017 году и не подали декларации перед увольнением за раненее у не охваченый период. Еще 13 должностных лиц - работники органов исполнительной службы, Пенсионного фонда, Национальной полиции и Держгеокадастра - не подали декларации после увольнения за 2017 год.



В НАПК отметили, что ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в статье 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).

