Февраль в Украине начнется с весеннего тепла

Погоду на Украине в ближайшие сутки, 1 февраля, продолжит определять теплый воздух средиземноморского происхождения, сообщает Укргидрометцентр. В северных, ночью в западных, днем в центральных областях небольшой дождь местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. В большинстве областей туманы; местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 0-5° тепла, местами в Приазовье 7-11° тепла.



В Киеве - небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман, на дорогах гололедица; температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 февраля самая высокая температура днем была +7,6 в 2002 году, самая низкая ночью -28,8 в 1956 году.



2 февраля - без существенных осадков; местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла. На Закарпатье и в южной части 2 февраля 4-9°, 3 февраля 7-12° тепла.



В Киеве - без существенных осадков; местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.

