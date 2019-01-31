Волкеру нравится идея размещения наблюдателей в районе Азовского моря по приглашению Украины

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в четверг о поддержке идеи размещения наблюдателей в районе Азовского моря на украинской территории и по приглашению исключительно украинской стороны.



"Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, которая не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем - по приглашению украинского руководства", - сказал он.



"Наличие международных наблюдателей в дополнение к украинскому присутствию могло бы быть довольно позитивным элементом, чтобы добавить больше наблюдателей за ситуацией", - сказал К.Волкер, отметив, что наличие наблюдателей в этом районе могло быть помочь избежать ситуаций, подобных инциденту, произошедшему в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

