Германия не ожидает изменений на рынке труда из-за Brexit

Агентство по трудоустройству Германии не ожидает от выхода Великобритании из Евросоюза существенных изменений на национальном рынке труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



"Очевидно, что это не повлияет на такие отрасли как авиационная промышленность, транспорт или логистика. Мы не ожидаем от Brexit продолжительного влияния на рынок труда Германии", - сказал председатель Агентства Детлеф Шеле.



Ранее УНН сообщал, что по словам председателя Евросовета Дональда Туска, Евросоюз не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit.



Напомним, палата общин британского парламента одобрила поправку, касающуюся границы между Ирландией, остающейся в ЕС, и Северной Ирландией, покидающей ЕС как часть Великобритании.

