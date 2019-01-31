Кличко: Расторжение аренды на Осокорках – сигнал для всех скандальных застройщиков

Мэр Киева Виталий Кличко назвал справедливым решение Киевсовета относительно окончательного расторжения договора аренды земли с застройщиком «Контактстройсервис» на Осокорках.



Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



«Мы неоднократно встречались с активистами, представителями громады, представителями компании-застройщика в поисках компромисса. Мы предоставили «Контактстройсервису» возможность ко второму чтению решения о расторжении договора аренды уплатить долги городу, прекратить судиться с городом относительно уменьшения арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной громадой по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки. Но застройщик решил проигнорировать громаду. Поэтому теперь договор аренды расторгнут окончательно! Это решение - серьезный сигнал для других застройщиков, которые пренебрегают интересами города, интересами громады», - подчеркнул Кличко.



Он отметил, что, по данным профильного департамента КГГА, освоение участка на Осокорках должны были начать еще до 2008 года. И «Контактстройсервис» должен городскому бюджету более 65 миллионов гривень за аренду земли.



По словам мэра, застройщик после того, как таки представил на Градостроительном совете (специалистам, общественности, активистам) проект застройки, получил ряд замечаний и должен был учесть их к следующему заседанию Градостроительного совета. Но вместо этого обнародовал заявление, что продолжит строительство.



В мэрии напомнили, что в ноябре прошлого года Киевсовет по представлению мэра столицы принял решение о расторжении договора аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске - частным предприятием «Маркон». Законным основанием для такого решения стали долги застройщика перед городом, которые составили почти миллион гривень. Застройщик также не начал осваивать участок своевременно. К тому же застройщик нарушил требования регулирования застройки исторической части города.



Как сообщал Укринформ, 31 января Киевсовет принял во втором чтении решение о расторжении договора с застройщиком на Осокорках - компанией «Контактстройсервис».

